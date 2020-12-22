Предновогодние вандалы: Подростки украли гирлянды в сквере Актау

- Некоторых вандалов спугнули жители соседних домов, и они убежали, оставив перерезанными провода. Благо, оперативно среагировали на инцидент местный акимат и департамент полиции. Стражи порядка выставили усиление на данной территории.



Также установлены таблички. Сейчас всё благополучно, думаю, что такого больше не повторится. Горожане активно выражают поддержку, чему мы очень благодарны, потому что в итоге вся работа проводится на радость им, - рассказала Ирина Калининская

Уличные гирлянды для подсветки деревьев и кустарников пострадали от рук малолетних хулиганов в ночь на 22 декабря.По словам руководителя отдела маркетинга компании «ADVER» Ирины Калининской, подростки украли около 20 сеток-гирлянд.Напоминаем, что ежегодным оформлением в Актау занимается компания «ADVER».