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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:59

Просмотров: 768

Предновогодние вандалы: Подростки украли гирлянды в сквере Актау

В сквере между 4 и 5 микрорайонами вандалы похитили часть новогодней иллюминации. Полиция вынуждена усилить охрану данной территории.

Сетка-гирлянда. Фото предоставила компания «ADVER»
Уличные гирлянды для подсветки деревьев и кустарников пострадали от рук малолетних хулиганов в ночь на 22 декабря.

По словам руководителя отдела маркетинга компании «ADVER» Ирины Калининской, подростки украли около 20 сеток-гирлянд.

Предновогодние вандалы: Подростки украли гирлянды в сквере Актау


- Некоторых вандалов спугнули жители соседних домов, и они убежали, оставив перерезанными провода. Благо, оперативно среагировали на инцидент местный акимат и департамент полиции. Стражи порядка выставили усиление на данной территории.

Также установлены таблички. Сейчас всё благополучно, думаю, что такого больше не повторится. Горожане активно выражают поддержку, чему мы очень благодарны, потому что в итоге вся работа проводится на радость им, - рассказала Ирина Калининская
.

Предновогодние вандалы: Подростки украли гирлянды в сквере Актау


Напоминаем, что ежегодным оформлением в Актау занимается компания «ADVER».




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Комментарии ( 3 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 23:29
Господи дикий Актау и дикая молодежь,мало мы опозорились на весь МИР в этом году?Сперва тюлень бедненький,потом собака которую душили дверью холодильника,теперь это?Еще удивляемся чему то? stena Вообще надо по всему городу поставить видеокамеры,и надо усилить охрану города пусть дежурит полиция по всему городу ночью,за что им зарплату не маленькую платят?
Или полиция только способна выходить на улицу и стоять дежурить у дороги когда приезжает кортеж с Президентами и Министрами?
А эту молодежь пусть найдут и накажут штрафом под 100 МРП и следующих разов у них не будет,потому что так родители дадут ремня что мало не покажется!
 
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None None (Посетители) Сегодня, 23:20
Сори, промазал с телефона кнопкой :(
 
-1
  • None None
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  • GuF
  • kz1990
 Космос (Посетители) Сегодня, 22:06
Почему "предновогодние"?
У нас в городе, с некоторых времён, это круглогодичное явление... норма жизни, получается.
 
 

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