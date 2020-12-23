Ещё 18 случаев коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
На территории Мангистауской области за последние сутки подтвердили 18 случаев заболевания коронавирусом.
С начала пандемии, как сообщает coronavirus2020.kz, в Мангистау зафиксировали 3609 фактов заражения COVID-19. Выздоровели 3506 человек. Умерли от болезни 56 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау отмечают рост заболеваемости COVID-19.
С начала пандемии, как сообщает coronavirus2020.kz, в Мангистау зафиксировали 3609 фактов заражения COVID-19. Выздоровели 3506 человек. Умерли от болезни 56 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау отмечают рост заболеваемости COVID-19.