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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:31

Просмотров: 1520

Ещё 18 случаев коронавируса выявили в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области зарегистрировали 18 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
На территории Мангистауской области за последние сутки подтвердили 18 случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии, как сообщает coronavirus2020.kz, в Мангистау зафиксировали 3609 фактов заражения COVID-19. Выздоровели 3506 человек. Умерли от болезни 56 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау отмечают рост заболеваемости COVID-19.



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Комментарии ( 4 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:09
25 числа 20... будет подтверждено? hypnosis
 
-1
  • Rosov
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  • mer
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 10:42
По минусам можно определять есть ли тут с коронопсихозом
 
-1
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  • Freeman81
  • mer
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 10:05
GuF,
Стараются
 
-1
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  • gem
  • babe
  • Freeman81
  • mer
  • Сергей Владимиров
 GuF (Посетители) Сегодня, 09:39
Видимо сверху приказ был дан рисовать Циферки
 
 

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