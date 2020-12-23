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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:48

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Комок волос извлекли из желудка ребёнка врачи в Мангистау

Детские хирурги удалили из желудка семилетнего мальчика крупный комок волос. Об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице.

Фото предоставлено Мангистауской областной многопрофильной детской больницей
Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы извлекли волосы из желудка ребёнка сегодня, 23 декабря.

Семилетнего мальчика доставили в приёмный покой больницы 21 декабря с болями в области живота. Родители сообщили, что с недавних пор он начал есть всё, что попадало ему в руки.

При помощи рентгеновского аппарата в брюшной полости ребёнка обнаружили инородные образования. В течение двух дней мальчика готовили к операции.

- Операция прошла методом срединной лапаротомии и длилась час. На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо. Ему предстоит период восстановления, - добавили в больнице.

Комок волос извлекли из желудка ребёнка врачи в Мангистау

Комок волос извлекли из желудка ребёнка врачи в Мангистау



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