Комок волос извлекли из желудка ребёнка врачи в Мангистау

Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы извлекли волосы из желудка ребёнка сегодня, 23 декабря.Семилетнего мальчика доставили в приёмный покой больницы 21 декабря с болями в области живота. Родители сообщили, что с недавних пор он начал есть всё, что попадало ему в руки.При помощи рентгеновского аппарата в брюшной полости ребёнка обнаружили инородные образования. В течение двух дней мальчика готовили к операции.- Операция прошла методом срединной лапаротомии и длилась час. На данный момент ребёнок чувствует себя хорошо. Ему предстоит период восстановления, - добавили в больнице.