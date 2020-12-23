Автомобиль сбил девушку возле автобусной остановки в Актау

Авария произошла сегодня, 23 декабря, в 12:15.Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил девушку на дороге между 3 и 3Б микрорайонами города. Инцидент произошёл возле автобусной остановки.- Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомашины ВАЗ-2107 при возникновении опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки и совершил наезд на пострадавшую, - сообщили в пресс-службе.Пострадавшую доставили в Мангистаускую областную больницу.После наезда на девушку водитель совершил столкновение с пассажирским автобусом.В пресс-службе полиции добавили, что по данному инциденту проводятся все необходимые мероприятия.