За экстремальные развлечения подростков из Бейнеу оштрафовали их родителей

Школьники из Бейнеу катались на санях, привязанных к движущемуся автомобилю. За рулём транспортного средства находился их сверстник.Несовершеннолетние опубликовали видео в социальных сетях, где оно привлекло внимание сотрудников полиции.- По факту правонарушения составили административный протокол по части 5 статьи 612 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан. На родителей подростков был наложен штраф в размере 50 месячных расчётных показателей – 138 900 тенге, - сообщили в пресс-службе.Поведение подростков рассмотрят на заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате Бейнеуского района.