Семь новых случаев коронавируса зарегистрировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В Казахстане за прошедшие сутки выявили 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Мангистауской области, как сообщает coronavirus2020.kz, отмечены семь фактов заражения CoViD-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3646 фактов заболевания коронавирусом. Справиться с недугом сумели 3545 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3646 фактов заболевания коронавирусом. Справиться с недугом сумели 3545 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
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