Двоих пропавших в Мангистау нашли живыми и здоровыми

Пропавших жителей Мангистау обнаружили сегодня, 28 декабря. На данный момент здоровью обоих пострадавших ничего не угрожает.- Граждане 1983 и 1994 годов рождения пропали 27 декабря. Они выехали из села Толеп на автомобиле «КрАЗ». В розыске пропавших приняли участие четыре сотрудника ДЧС и участковые полицейские из сел Сенек и Куланды, - сообщил Бекболат Абдикадыров.По его словам, родственники пропавших также участвовали в поисках.