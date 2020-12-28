Двоих пропавших в Мангистау нашли живыми и здоровыми

Фото предоставлено пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Пропавших жителей Мангистау обнаружили сегодня, 28 декабря. На данный момент здоровью обоих пострадавших ничего не угрожает.
- Граждане 1983 и 1994 годов рождения пропали 27 декабря. Они выехали из села Толеп на автомобиле «КрАЗ». В розыске пропавших приняли участие четыре сотрудника ДЧС и участковые полицейские из сел Сенек и Куланды, - сообщил Бекболат Абдикадыров.
По его словам, родственники пропавших также участвовали в поисках.
- Граждане 1983 и 1994 годов рождения пропали 27 декабря. Они выехали из села Толеп на автомобиле «КрАЗ». В розыске пропавших приняли участие четыре сотрудника ДЧС и участковые полицейские из сел Сенек и Куланды, - сообщил Бекболат Абдикадыров.
По его словам, родственники пропавших также участвовали в поисках.
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