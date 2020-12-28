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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 905

Двоих пропавших в Мангистау нашли живыми и здоровыми

Двоих, выехавших вчера на автомобиле и потерявшихся в степи, искали и полицейские, и родственники. Об этом сообщил подполковник Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Пропавших жителей Мангистау обнаружили сегодня, 28 декабря. На данный момент здоровью обоих пострадавших ничего не угрожает.

- Граждане 1983 и 1994 годов рождения пропали 27 декабря. Они выехали из села Толеп на автомобиле «КрАЗ». В розыске пропавших приняли участие четыре сотрудника ДЧС и участковые полицейские из сел Сенек и Куланды, - сообщил Бекболат Абдикадыров.

По его словам, родственники пропавших также участвовали в поисках.

Двоих пропавших в Мангистау нашли живыми и здоровыми

Двоих пропавших в Мангистау нашли живыми и здоровыми



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