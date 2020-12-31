Ветрогенератор горел в Мангистау

- На место незамедлительно выехали две единицы техники и восемь огнеборцев службы пожаротушения Тупкаранского района. Пожарными организован механизированный пост. Предварительная причина — короткое замыкание, - сообщил Бекболат Абдикадыров.

Информация о происшествии поступила оперативному дежурному управления кризисных ситуаций ДЧС региона 31 декабря в 08:56 по местному времени. Выяснилось, что произошло возгорание ветрогенератора №24 на ветряной электростанции на въезде в Форт-Шевченко.