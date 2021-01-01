Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Мангистау

Фото с сайта vedomosti.ru
В Мангистауской области за прошедшие сутки выявили девять фактов заражения коронавирусной инфекцией, как сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 1 января, в Мангистауской области зафиксировали 3 701 случай заражения COVID-19.
От инфекции вылечились 3 552 жителя региона, умерли 56 человек.
С начала пандемии на сегодня, 1 января, в Мангистауской области зафиксировали 3 701 случай заражения COVID-19.
От инфекции вылечились 3 552 жителя региона, умерли 56 человек.
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