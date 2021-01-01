«Скорая помощь» Мангистау приняла 580 вызовов за новогоднюю ночь

Вызовы, принятые диспетчером станции скорой и неотложной медицинской помощи, подразделяются на четыре категории срочности:



- первая категория срочности – состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, требует оказания немедленной медицинской помощи;

- вторая категория срочности – состояние пациента представляет потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;

- третья категория срочности – состояние пациента представляет потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;

- четвертая категория срочности – состояние пациента вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента отсутствует.

В ночь с 31 декабря на 1 января дежурный Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи обработал 580 звонков. Из них 237 вызовов поступило из Актау.- В приемные покои медицинских учреждений региона доставили 131 человека, из них с различными диагнозами госпитализировали 45 человек. Четверых доставили с подозрением на COVID-19, инфекция подтвердилась у троих, в настоящий момент они находятся в больнице. Еще у одного человека заболевание коронавирусом протекает бессимптомно, поэтому его отправили на двухнедельную самоизоляцию, - сообщили в пресс-службе.В новогоднюю ночь в приемный покой Мангистауской областной больницы за медицинской помощью обратились 24 человека. Один из них был госпитализирован. Еще один житель города прибыл в больницу после ДТП. Его отпустили домой после оказания первой помощи.- Врачи областной больницы не зарегистрировали у посетителей приемного покоя ни ожогов от пиротехники, ни ножевых ранений. Дежурство прошло спокойно, - добавили в пресс-службе.