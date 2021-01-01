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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 480

«Скорая помощь» Мангистау приняла 580 вызовов за новогоднюю ночь

За минувшую ночь на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступило 580 вызовов. Из них 237 пришлись на Актау. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Фото из архива Lada.kz
В ночь с 31 декабря на 1 января дежурный Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи обработал 580 звонков. Из них 237 вызовов поступило из Актау.

- В приемные покои медицинских учреждений региона доставили 131 человека, из них с различными диагнозами госпитализировали 45 человек. Четверых доставили с подозрением на COVID-19, инфекция подтвердилась у троих, в настоящий момент они находятся в больнице. Еще у одного человека заболевание коронавирусом протекает бессимптомно, поэтому его отправили на двухнедельную самоизоляцию, - сообщили в пресс-службе.

В новогоднюю ночь в приемный покой Мангистауской областной больницы за медицинской помощью обратились 24 человека. Один из них был госпитализирован. Еще один житель города прибыл в больницу после ДТП. Его отпустили домой после оказания первой помощи.

- Врачи областной больницы не зарегистрировали у посетителей приемного покоя ни ожогов от пиротехники, ни ножевых ранений. Дежурство прошло спокойно, - добавили в пресс-службе.

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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 17:55
Салютов не было, а на ынтымаке, сейчас такое столпотворение. Чудо страна .........
 
 

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