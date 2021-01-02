На Каспии произошло землетрясение

Иллюстративное фото с сайта depositphotos.ru
Землетрясение в Каспийском море произошло сегодня, 2 января, в 06:05 утра. Национальный ядерный центр, как сообщает kaztag.kz, зафиксировал толчок с магнитудой в 4,6 балла.
Эпицентр землетрясения находился на 42 градусах 11 минутах северной широты и 48 градусах 37 минутах восточной долготы. Гипоцентр располагался на глубине 17,3 километра под поверхностью воды.
Энергетический класс землетрясения - К=11,3.
Для справки:
Гипоцентр — центральная точка очага землетрясения, в которой начинается подвижка пород. Проекция гипоцентра на поверхности Земли называется эпицентром землетрясения.
Эпицентр землетрясения находился на 42 градусах 11 минутах северной широты и 48 градусах 37 минутах восточной долготы. Гипоцентр располагался на глубине 17,3 километра под поверхностью воды.
Энергетический класс землетрясения - К=11,3.
Для справки:
Гипоцентр — центральная точка очага землетрясения, в которой начинается подвижка пород. Проекция гипоцентра на поверхности Земли называется эпицентром землетрясения.
Оставьте свой комментарий первым.