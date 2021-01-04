Коронавирус выявили у 13 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 645 заболевших с положительными результатами ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 752 человека. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 3748 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 752 человека. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 3748 случаев заболевания COVID-19.
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