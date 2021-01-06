Две бани сгорели в Мангистау за первые три дня нового года

Подразделения службы пожаротушения с 1 по 3 января устранили четыре пожара и один раз провели аварийно-спасательные работы.На трассе Шетпе-Жармыш 1 января в 15:42 загорелся автомобиль Hyundai Sonata 2009 года выпуска. Пострадавших нет.В тот же день в сельском округе Баскудык Мунайлинского района в 20:26 загорелась двухкомнатная баня. Она была расположена в доме №42 жилого массива «Жана Коныс» на улице Кызгалдак. Площадь горения составила 20 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.На следующий день, 2 января, в Баскудыке загорелась еще одна двухкомнатная баня. Пожар начался в 16:43 часов. Баня находилась во дворе дома №19 жилого массива «Маржан» на улице Нурсат. Горение произошло на площади 15 квадратных метров, пострадавших нет.В этот же день в 21:22 сотрудники службы провели спасательные работы в 13 микрорайоне Актау. С разрешения хозяина одной из квартир в доме №46 они открыли входную дверь с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Женщину в возрасте 62 лет, которая находилась внутри, передали сыну.На базе отдыха «Бриз» 3 января загорелся второй этаж мансардного дома. Горение зафиксировали в 05:56 часов. Площадь горения составила 70 квадратных метров, общая площадь – 140 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.- устанавливать сертифицированное оборудование заводского изготовления;- приобретать качественные строительные и отделочные материалы у известных производителей с многолетней репутацией;- обеспечить надежную и современную теплоизоляцию помещений из негорючих материалов;- доверять монтаж печного оборудования и дымохода только профессионалам;- соблюдать требования безопасности банных и сантехнических помещений при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов;- своевременно заменять материалы отделки, вовремя ремонтировать помещения и оборудование.