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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 702

Две бани сгорели в Мангистау за первые три дня нового года

За первые три дня нового года в Мангистауской области зафиксировали четыре пожара. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой ведомства
Подразделения службы пожаротушения с 1 по 3 января устранили четыре пожара и один раз провели аварийно-спасательные работы.

Спасатели поделились подробностями о происшествиях:

На трассе Шетпе-Жармыш 1 января в 15:42 загорелся автомобиль Hyundai Sonata 2009 года выпуска. Пострадавших нет.

В тот же день в сельском округе Баскудык Мунайлинского района в 20:26 загорелась двухкомнатная баня. Она была расположена в доме №42 жилого массива «Жана Коныс» на улице Кызгалдак. Площадь горения составила 20 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

Две бани сгорели в Мангистау за первые три дня нового года


На следующий день, 2 января, в Баскудыке загорелась еще одна двухкомнатная баня. Пожар начался в 16:43 часов. Баня находилась во дворе дома №19 жилого массива «Маржан» на улице Нурсат. Горение произошло на площади 15 квадратных метров, пострадавших нет.

Две бани сгорели в Мангистау за первые три дня нового года


В этот же день в 21:22 сотрудники службы провели спасательные работы в 13 микрорайоне Актау. С разрешения хозяина одной из квартир в доме №46 они открыли входную дверь с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Женщину в возрасте 62 лет, которая находилась внутри, передали сыну.

На базе отдыха «Бриз» 3 января загорелся второй этаж мансардного дома. Горение зафиксировали в 05:56 часов. Площадь горения составила 70 квадратных метров, общая площадь – 140 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ напомнили жителям Мангистау об общих правилах пожарной безопасности при эксплуатации бань и саун:

- устанавливать сертифицированное оборудование заводского изготовления;
- приобретать качественные строительные и отделочные материалы у известных производителей с многолетней репутацией;
- обеспечить надежную и современную теплоизоляцию помещений из негорючих материалов;
- доверять монтаж печного оборудования и дымохода только профессионалам;
- соблюдать требования безопасности банных и сантехнических помещений при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов;
- своевременно заменять материалы отделки, вовремя ремонтировать помещения и оборудование.



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