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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:21

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Более двух тонн рыбы осетровых пород изъяли полицейские Мангистау за прошедший год

У нарушителей природоохранного законодательства изъяли более 2600 килограммов осетровых видов рыб и один килограмм черной икры осетровых видов рыб, а также лодки, оружие, ножи ручной работы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
За прошедший год сотрудники природоохранной полиции Мангистауской области изъяли у браконьеров более 2600 килограммов рыбы осетровых пород и один килограмм черной икры. Также у них конфисковали лодки и оружие.

По природоохранному законодательству за 2020 год возбудили 80 уголовных дел.

Сотрудники полиции зарегистрировали:
- 19 фактов нарушения незаконного вылова рыбных ресурсов, других водных животных или растений;
- три факта незаконной охоты;
- 49 фактов незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами;
- девять фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Помимо этого, в отношении браконьеров составили 281 административный протокол.

- 133 протокола по статье 382 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты);
- 62 протокола по статье 383 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных);
- 83 протокола по статье 484 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение порядка владения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки гражданского оружия, патронов к нему);
- три протокола по статье 482 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Незаконное владение, передача, реализация, хранение, ношение, транспортировка оружия физическими и юридическими лицами).



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