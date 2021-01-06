Более двух тонн рыбы осетровых пород изъяли полицейские Мангистау за прошедший год

Фото из архива Lada.kz

За прошедший год сотрудники природоохранной полиции Мангистауской области изъяли у браконьеров более 2600 килограммов рыбы осетровых пород и один килограмм черной икры. Также у них конфисковали лодки и оружие.



По природоохранному законодательству за 2020 год возбудили 80 уголовных дел.



Сотрудники полиции зарегистрировали:

- 19 фактов нарушения незаконного вылова рыбных ресурсов, других водных животных или растений;

- три факта незаконной охоты;

- 49 фактов незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами;

- девять фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.



Помимо этого, в отношении браконьеров составили 281 административный протокол.



- 133 протокола по статье 382 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты);

- 62 протокола по статье 383 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных);

- 83 протокола по статье 484 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Нарушение порядка владения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки гражданского оружия, патронов к нему);

- три протокола по статье 482 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (Незаконное владение, передача, реализация, хранение, ношение, транспортировка оружия физическими и юридическими лицами).