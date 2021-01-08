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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 1728

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в Мангистау

В Мангистауской области зафиксировали восемь новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта vedomosti.ru
В Мангистауской области зарегистрировали восемь новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе вылечились 17 человек.

С начала пандемии на сегодня, 8 января, в Мангистау зафиксировали 3 779 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 3 594 человека, погибли – 56.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:20
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
 
 

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