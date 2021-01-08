Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта vedomosti.ru
В Мангистауской области зарегистрировали восемь новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе вылечились 17 человек.
С начала пандемии на сегодня, 8 января, в Мангистау зафиксировали 3 779 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 3 594 человека, погибли – 56.
За прошедшие сутки, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе вылечились 17 человек.
С начала пандемии на сегодня, 8 января, в Мангистау зафиксировали 3 779 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 3 594 человека, погибли – 56.