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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 2035

Мужчина устроил драку в пункте выдачи товаров в Актау

В Сети появилось видео с дракой в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
В социальных сетях распространилось видео драки двух мужчин, которая произошла 3 января в доме №32 2 микрорайона в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.

Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. В пресс-службе ведомства сообщили, что виновник драки установлен.

- Мужчина в возрасте 62 лет дал признательные показания. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хулиганство, - добавили в пресс-службе.



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Комментарии ( 3 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 15:39
Где драка? Одни танцы в кадре.
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 15:16
Хорошая физическая форма у дедушки. Наверное, бывший волейбольный тренер
 
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  • NASA
 Username (Посетители) Сегодня, 15:05
На мужике отыграться не смог, решил
на женщине, старый козёл. Седая голова, а мозгов ни фига.
 
 

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