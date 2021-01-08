Мужчина устроил драку в пункте выдачи товаров в Актау

Скриншот видеоматериала
В социальных сетях распространилось видео драки двух мужчин, которая произошла 3 января в доме №32 2 микрорайона в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. В пресс-службе ведомства сообщили, что виновник драки установлен.
- Мужчина в возрасте 62 лет дал признательные показания. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хулиганство, - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. В пресс-службе ведомства сообщили, что виновник драки установлен.
- Мужчина в возрасте 62 лет дал признательные показания. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хулиганство, - добавили в пресс-службе.
Для справки: