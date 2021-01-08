Мужчина устроил драку в пункте выдачи товаров в Актау

Статья 293. Хулиганство



1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, если оно:



1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:



1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

В социальных сетях распространилось видео драки двух мужчин, которая произошла 3 января в доме №32 2 микрорайона в пункте выдачи товаров интернет-магазина WildBerries. На кадрах запечатлено, как после словесной перепалки пожилой мужчина толкнул женщину. После этого двое мужчин начали драться, а когда присутствующие женщины попытались их разнять, потасовка продолжилась.Женщина, получившая телесные повреждения, обратилась в полицию. В пресс-службе ведомства сообщили, что виновник драки установлен.- Мужчина в возрасте 62 лет дал признательные показания. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хулиганство, - добавили в пресс-службе.