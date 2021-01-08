Автомобильная авария произошла в 29 микрорайоне Актау

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Авария произошла сегодня, 8 января, в 29 микрорайоне Актау.
- Водитель автомобиля Audi B4 не уступил дорогу движущемуся транспорту. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем Toyota Runner, - сообщили в пресс-службе.
Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробности об их состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.
Для справки:
- Водитель автомобиля Audi B4 не уступил дорогу движущемуся транспорту. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем Toyota Runner, - сообщили в пресс-службе.
Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробности об их состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.
Для справки: