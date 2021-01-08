Автомобильная авария произошла в 29 микрорайоне Актау

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества



1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

Авария произошла сегодня, 8 января, в 29 микрорайоне Актау.- Водитель автомобиля Audi B4 не уступил дорогу движущемуся транспорту. В результате этого он совершил столкновение с автомобилем Toyota Runner, - сообщили в пресс-службе.Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробности об их состоянии.По факту дорожно-транспортного происшествия составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.