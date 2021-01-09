В Мангистау зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса

Фото с сайта ria.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 843 заболевших с положительным ПЦР на CoViD-19. Из общего числа зараженных 11 носителей обнаружили в Мангистауской области.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 3790 случаев заболевания коронавирусом. Выздороветь сумели 3627 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 3790 случаев заболевания коронавирусом. Выздороветь сумели 3627 пациентов. Умерли от болезни 56 человек.
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