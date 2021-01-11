Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта iz.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области выявили 10 новых фактов заражения COVID-19.
Новые случаи выздоровления не обнаружили, как сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на территории Мангистау зафиксировали 3 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 627 человек, погибли 56 человек.
Новые случаи выздоровления не обнаружили, как сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на территории Мангистау зафиксировали 3 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 627 человек, погибли 56 человек.
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