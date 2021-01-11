Пешеход был сбит автомобилем в 17 микрорайоне Актау

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 9 января в 17:37 в 17 микрорайоне.- Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место ДТП полицейские составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе ведомства.Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.