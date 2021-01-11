Пешеход был сбит автомобилем в 17 микрорайоне Актау

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 9 января в 17:37 в 17 микрорайоне.
- Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место ДТП полицейские составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.
- Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место ДТП полицейские составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.