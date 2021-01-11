Автомобиль сбил лошадь на трассе Актау - Форт-Шевченко

Авария произошла вчера, 10 января, в 03:10.- Водитель автомобиля Nissan Quest совершил наезд на лошадь. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.Животное погибло. Прибывшие на место происшествия полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.