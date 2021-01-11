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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 645

Автомобиль сбил лошадь на трассе Актау - Форт-Шевченко

Водитель сбил лошадь на трассе Актау - Форт-Шевченко в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Авария произошла вчера, 10 января, в 03:10.

- Водитель автомобиля Nissan Quest совершил наезд на лошадь. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

Животное погибло. Прибывшие на место происшествия полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.



Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 4 )

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  • синдбад
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  • arelav_74
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 19:52
для привлечения к ответственности водителя транспортного средства в случае дорожно-транспортного происшествия, повлекшее гибель скота и домашних животных, а также их увечье, необходимо наличие следуюших условий.
ДТП имеет место в зоне действия знака 1.24 «перегон скота».
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 19:49
На ментов нужно штраф выписывать за каждую сбитую скотину и выставлять счёт за ремонт авто! Причем здесь водитель,он что специально за ней гонялся?! Менты должны следить за порядком на дорогах и везде,бабки налогоплательщиков получают! Дормоеды! Протокол они составили....слов нет,одни Пииииии....
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:38
Надо машину купить старую например уазика и ночью намеренно сбивать, а лошадь забирать в качестве платы за ущерб по ремонту. Только так. 1 лошадь стоит 300 000. Поставил кенгурятник и сбивай, и машину не жалка и мясо всегда на столе.
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 18:37
Опять лошадь. Что делает лошадь на дороге? Отменить протокол на водителя и составить на хозяина животного, с возмещением всего ущерба.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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