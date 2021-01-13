В Мангистау выявили 15 новых случаев заражения COVID-19

Иллюстративное фото с сайта vedomosti.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области зарегистрировали 15 новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией.
Со вчерашнего дня от COVID-19 на территории региона выздоровел один человек, сообщает сайт coronavirus 2020.kz.
С начала пандемии в Мангистау зафиксировали 3 825 случаев заражения коронавирусом. Всего в области выздоровел 3 651 человек, погибли 56 человек.
Со вчерашнего дня от COVID-19 на территории региона выздоровел один человек, сообщает сайт coronavirus 2020.kz.
С начала пандемии в Мангистау зафиксировали 3 825 случаев заражения коронавирусом. Всего в области выздоровел 3 651 человек, погибли 56 человек.
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