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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 3093

В Сети появилось видео с избиением человека в Актау

Видео, на котором мужчина избивает лежащего на земле человека, появилось в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Видеозапись с дракой мужчин появилась в социальных сетях сегодня, 13 января.

Инцидент произошел возле дома №20 в 12 микрорайоне.

На кадрах видно, как неизвестный прижимает мужчину коленом к земле и наносит ему удары.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту.

- В отношении участников драки будут приняты меры за хулиганство в общественном месте, - сообщили в пресс-службе департамента.




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Комментарии ( 5 )

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Postovoi (Посетители) Сегодня, 16:55
Позорники, ну почему до сих функционируют эти бич-пивнушки Пеликан и Рандеву, за город их нужно отправить, ближе г городской свалке. Постоянно там драки, мат, срач и это на центральной главной площади, на глазах у маленьких детей
 
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Postovoi (Посетители) Сегодня, 16:54
Позорники, ну почему до сих функционируют эти бич-пивнушки Пеликан и Рандеву, за город их нужно отправить, ближе г городской свалке. Постоянно там драки, мат, срач и это на центральной главной площади, на глазах у маленьких детей
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 16:07
Этот гадюшник Пеликан до сих пор функционирует? hypnosis
 
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Маряк (Посетители) Сегодня, 15:29
Одним словом наПеликанились
 
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180676 (Посетители) Сегодня, 15:20
Вот этого ********* надо привлечь за то что снимал на видео и не разнял даже тормоз
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:12
С пеликана вышли местные алкоголики и найти их нетрудно, в Пеликане.
 
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  • Empro
  • NASA
  • Маряк
  • Aktauskii
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 14:12
Это не избиение, а пьяные шалости beer2 , после бодяжного Пивка beat в Пеликане
 
 

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