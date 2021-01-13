В Сети появилось видео с избиением человека в Актау

Видеозапись с дракой мужчин появилась в социальных сетях сегодня, 13 января.Инцидент произошел возле дома №20 в 12 микрорайоне.На кадрах видно, как неизвестный прижимает мужчину коленом к земле и наносит ему удары.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту.- В отношении участников драки будут приняты меры за хулиганство в общественном месте, - сообщили в пресс-службе департамента.