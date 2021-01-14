Полиция «накрыла» букмекерскую контору в Мангистау

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Полицейские Мангистау пресекли деятельность букмекерской конторы 11 января.



Стражи порядка изъяли шесть процессоров, шесть мониторов и кассовый аппарат.



Собранный материал передан в управление государственных доходов Мунайлинского района.



Главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев призывает граждан осуществлять свою предпринимательскую деятельность на законном уровне и не допускать нарушения законодательства страны.