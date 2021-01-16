Семь новых случаев коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Семеро из них - в Мангистау.
С начала пандемии, как передаёт coronavirus2020.kz, в регионе отмечено 3852 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились от болезни 3684 пациента. Умерли 56 человек.
С начала пандемии, как передаёт coronavirus2020.kz, в регионе отмечено 3852 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились от болезни 3684 пациента. Умерли 56 человек.
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