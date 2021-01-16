Авария произошла в Жанаозене

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества



1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

ДТП произошло сегодня, 16 января, в Жанаозене.- Водитель автомашины ВАЗ-2114 при обгоне не заметил автомашину BMW и совершил столкновение. Помимо этого он совершил столкновение с автомобилем Geely, - сообщили в пресс-службе.В аварии пострадал один человек, его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о его состоянии.На водителя автомашины ВАЗ-2114 составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.