Авария произошла в Жанаозене

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ДТП произошло сегодня, 16 января, в Жанаозене.
- Водитель автомашины ВАЗ-2114 при обгоне не заметил автомашину BMW и совершил столкновение. Помимо этого он совершил столкновение с автомобилем Geely, - сообщили в пресс-службе.
В аварии пострадал один человек, его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о его состоянии.
На водителя автомашины ВАЗ-2114 составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.
Для справки:
- Водитель автомашины ВАЗ-2114 при обгоне не заметил автомашину BMW и совершил столкновение. Помимо этого он совершил столкновение с автомобилем Geely, - сообщили в пресс-службе.
В аварии пострадал один человек, его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробностей о его состоянии.
На водителя автомашины ВАЗ-2114 составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.
Для справки:
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