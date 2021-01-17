Шубу и драгоценности украли из квартиры в Актау

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Хозяйка квартиры сообщила о похищении золотых украшений и шубы в ночь на 16 января, примерно в 01:00. На место отправились правоохранители.
В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что подозреваемые находятся в розыске. Изучаются наружные камеры видеонаблюдения.
Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна.
В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что подозреваемые находятся в розыске. Изучаются наружные камеры видеонаблюдения.
Стоимость нанесенного ущерба пока неизвестна.
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