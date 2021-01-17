Мужчину всю ночь искали спасатели в Мангистау

- Аналогичные случаи повторяются в регионе все чаще и чаще. В этой связи напоминаем водителям о соблюдении элементарных правил и требований безопасности. Также просьба: перед выездом в рейс убедиться в технической исправности, - сообщил Бекболат Абдикадыров.

Информация о пропаже мужчины 1972 года рождения поступила на пульт дежурного 16 января в 22:06. Сообщалось, что он 13 января выехал в сторону месторождения на грузовой машине «УРАЛ», принадлежавшей одной из частных компаний. 14 января родственники потеряли с ним связь, начали поиски самостоятельно, но безрезультатно.Сегодня, 17 января, в 10:20 спасатели благополучно нашли водителя. В медицинской помощи он не нуждался. Выяснилось, что у него сломался автомобиль.