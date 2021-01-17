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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 1784

Мужчину всю ночь искали спасатели в Мангистау

Местный житель пропал в Каракиянском районе, в 340 километрах от таможенного поста «Толеп», сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Фото из доступных источников
Информация о пропаже мужчины 1972 года рождения поступила на пульт дежурного 16 января в 22:06. Сообщалось, что он 13 января выехал в сторону месторождения на грузовой машине «УРАЛ», принадлежавшей одной из частных компаний. 14 января родственники потеряли с ним связь, начали поиски самостоятельно, но безрезультатно.

Сегодня, 17 января, в 10:20 спасатели благополучно нашли водителя. В медицинской помощи он не нуждался. Выяснилось, что у него сломался автомобиль.

- Аналогичные случаи повторяются в регионе все чаще и чаще. В этой связи напоминаем водителям о соблюдении элементарных правил и требований безопасности. Также просьба: перед выездом в рейс убедиться в технической исправности, - сообщил Бекболат Абдикадыров.



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