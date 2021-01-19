Вора могильных ограждений задержали в Мангистауской области

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Так, 9 января 2021 года при посещении могилы отца в некрополе Кошкар-ата родные обнаружили пропажу двух металлических труб, предназначенных для ограждения. Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге.



Аналогичный факт произошёл на следующий день. По заявлению потерпевшего, 10 января он обнаружил, что пропали металлические трубы из ограждения.

Нанесённый материальный ущерб составил 20 тысяч тенге.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний подозреваемый, который признался в содеянном. По обоим фактам кражи проводится досудебное расследование.