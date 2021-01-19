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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 580

Вора могильных ограждений задержали в Мангистауской области

Сразу два заявления о краже ограждений могил поступило в полицию Тупкараганского района Мангистауской области от местных жителей, сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное фото
Так, 9 января 2021 года при посещении могилы отца в некрополе Кошкар-ата родные обнаружили пропажу двух металлических труб, предназначенных для ограждения. Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге.

Аналогичный факт произошёл на следующий день. По заявлению потерпевшего, 10 января он обнаружил, что пропали металлические трубы из ограждения.
Нанесённый материальный ущерб составил 20 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний подозреваемый, который признался в содеянном. По обоим фактам кражи проводится досудебное расследование.



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Комментарии ( 1 )

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  • alesha
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:39
Чем беднее население тем больше краж. Скоро будут воровать автомагнитолы и диски. Ждите.
 
 

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