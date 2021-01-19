За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей

Один из пожаров произошёл 11 января в 15:54 в Жанаозене. В одном из домов в микрорайоне Коктем произошло горение прихожей и кладовой комнаты в трехкомнатной квартире. Остальные комнаты сильно закопчены. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Были эвакуированы трое детей из соседней квартиры с помощью штурмовой лестницы. Всего эвакуировано девять человек. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Этим же вечером произошёл пожар в селе Боранкул. Во дворе дома №6 полностью сгорели отдельно стоящий гараж и находящийся в нём автомобиль «Mercedes-Benz Vito», 1997 года выпуска. До прибытия пожарных произошёл взрыв 60-литрового газового баллона, установленного на автомобиле. При пожаре никто не пострадал.В четверг, 14 января, в 13:03 на территории воинской части второго дивизиона береговой охраны департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области полностью сгорели гараж и находящиеся в нём три автомобиля МАЗ-503 2009 года выпуска, ГАЗ-33083 2015 года выпуска и УАЗ «Патриот» 2008 года выпуска, а также пристроенный к гаражу склад. Были задействованы дополнительно силы фирмы «Енка» и организации «Түпқараған су жүйесі». Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.На следующий день в 17:10 произошё пожар в кафе «Киш-миш» в 28 микрорайоне Актау. Потушено до прибытия пожарного подразделения. Сотрудники чайханы своими силами вынесли на улицу 40-литровый газовый баллон. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В этот же день сгорел автомобиль «BMW-525», 1990 года выпуска в Жанаозене. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В субботу, 16 января, в 12:13 на участке №3 в сельском округе Жана Даулет в Мунайлинском районе полностью сгорела спальня четырёхкомнатного дома. Остальные комнаты закопчены. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Днём 16 января спасатели оказали помощь сотрудникам полиции, спасая детей из запертой квартиры. Пожарные с помощью лома и топора открыли дверь одной из квартир дома 13 в микрорайоне «Рауан». В квартире оказались четырёхлетний и семилетний дети. Спасатели передали детей маме.