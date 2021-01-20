Мужчина проглотил гвоздь в изоляторе Актау

Статья 105. Доведение до самоубийства

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.



Статья 106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) с особой жестокостью;

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

6) из корыстных побуждений, а равно по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего;

10) неоднократно;

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего,

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Мужчина, находящийся в изоляторе временного содержания в 23 микрорайоне Актау, проглотил гвоздь.- Он проходит подозреваемым по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.О причинах такого поступка в полиции не рассказали. Сотрудники полиции по данному факту начали разбирательство по статье 105 УК РК.- Мужчине оказали медицинскую помощь, на данный момент его здоровью ничто не угрожает. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе, - добавили в пресс-службе ведомства.