В Актау водитель врезался в светофор

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке, возле здания областной филармонии в 5 микрорайоне сегодня, 21 января, примерно в 16:20.
Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с рулевым управлением и совершил столкновение со светофором, в результате удара который накренился.
Для справки:
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с рулевым управлением и совершил столкновение со светофором, в результате удара который накренился.
- В аварии никто не пострадал. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Оставьте свой комментарий первым.