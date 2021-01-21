В Актау водитель врезался в светофор

- В аварии никто не пострадал. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке, возле здания областной филармонии в 5 микрорайоне сегодня, 21 января, примерно в 16:20.Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с рулевым управлением и совершил столкновение со светофором, в результате удара который накренился.