В Мангистау выявили ещё 11 случаев коронавируса

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из числа носителей 11 находятся в Мангистауской области.
С начала пандемии, как передаёт coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 3949 случаев заболевания CoViD-19. Выздоровел от болезни 3701 пациент. Умерли от недуга 57 человек.
С начала пандемии, как передаёт coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 3949 случаев заболевания CoViD-19. Выздоровел от болезни 3701 пациент. Умерли от недуга 57 человек.
Оставьте свой комментарий первым.