Жителя Мангистау осудили за убийство

Иллюстративное фото с сайта severpost.ru

В специализированном межрайонном уголовном суде Мангистауской области рассмотрели дело об убийстве.



Суд установил, что 30 июля 2020 года нарушитель из-за разногласий, вызванных во время телефонного звонка, взял кухонный нож и, выждав потерпевшего около его дома, нанёс ему серьёзные травмы в область сердца. Злоумышленник скрылся с места преступления.



В результате потерпевший от полученных травм скончался в реанимации.



- Приговором суда нарушитель признан виновным по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и ему назначили наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, - пояснили в пресс-службе областного суда.



Приговор вступил законную силу.