Человека сбили в 26 микрорайоне Актау

Кадры из видеоматериала
Авария произошла 23 января примерно в 20:55. Человека сбили напротив здания мечети, на дороге между 26 и 27 микрорайонами.
— Водитель автомашины Toyota RAV4 совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники полиции составили на водителя административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробности о его состоянии.
Автотранспорт водворили на штрафную стоянку.
Для справки:
— Водитель автомашины Toyota RAV4 совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сотрудники полиции составили на водителя административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Редакция Lada.kz ожидает подробности о его состоянии.
Автотранспорт водворили на штрафную стоянку.
Для справки: