Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходило с 20 по 22 января.В ходе проведения ОПМ полицейские проверили один из общественных автобусов, водитель которого оказался за рулем в нетрезвом состоянии. На него составили протокол по статье 608 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).Полицейские отметили, что чаще всего за этот период водители общественного транспорта нарушали правила маневрирования - выявлено 139 фактов нарушения статьи 595 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан».По статье 591 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан» (Управление транспортным средством с использованием мобильного телефона или радиостанции) привлекли 141 водителя.- Кроме того, выявили 29 незаконно переоборудованных автобусов, еще 69 единиц общественного транспорта не прошли обязательный технический осмотр, - отметили в пресс-службе департамента.Семь водителей автобусов не прошли обязательный предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр.- За трехдневное мероприятие по области выявлено 536 административных правонарушений, совершенных водителями автобусов, 13 автобусов поместили на специальные стоянки. Цель ОПМ – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов на автодорогах республиканского и местного значения, повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, и усиление контроля за соблюдением водителями правил перевозок, - сообщили в пресс-службе ведомства.