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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 1626

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии

Нарушения выявили полицейские во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В ходе ОПМ полицейские выявили 536 нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходило с 20 по 22 января.

В ходе проведения ОПМ полицейские проверили один из общественных автобусов, водитель которого оказался за рулем в нетрезвом состоянии. На него составили протокол по статье 608 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан» (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Полицейские отметили, что чаще всего за этот период водители общественного транспорта нарушали правила маневрирования - выявлено 139 фактов нарушения статьи 595 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан».

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии


По статье 591 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях Республики Казахстан» (Управление транспортным средством с использованием мобильного телефона или радиостанции) привлекли 141 водителя.

- Кроме того, выявили 29 незаконно переоборудованных автобусов, еще 69 единиц общественного транспорта не прошли обязательный технический осмотр, - отметили в пресс-службе департамента.

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии

Водитель одного из общественных автобусов в Актау находился за рулем в нетрезвом состоянии


Семь водителей автобусов не прошли обязательный предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр.

- За трехдневное мероприятие по области выявлено 536 административных правонарушений, совершенных водителями автобусов, 13 автобусов поместили на специальные стоянки. Цель ОПМ – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов на автодорогах республиканского и местного значения, повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, и усиление контроля за соблюдением водителями правил перевозок, - сообщили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 2 )

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FL (Посетители) Сегодня, 13:55
Галина63
Еще чеки почти никогда не выдают в отличии от "тройки" и платежи Каспий Голд принимают. А автобусы да, дерьмо. Водители часто встречаются неквалифицированные, будто дрова а не людей возят
 
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  • Ну Ну
  • rastolkuy
  • FL
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:48
На втором маршруте много переоборудованных автобусов. Сидения ставят как вздумается, коленям больно сидеть. Сами сидения бывают не прикручены болтами и сделаны из каких-то труб, явно изготовленных не на заводе, а левым сварщиком. Много разбитых сидений. Водители курят на рабочем месте, весь дым идет на пассажиров. Во время движения щелкают семечки и принимают пищу. Вонища из-за этого. Вообще двойка - это УЖАС!!!
 
 

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