В Сеть попало видео с ребенком за рулем погрузчика в Мангистау

Кадр видео

Сегодня, 26 января, в Сеть попало видео, на кадрах которого видно, что за рулем трактора находится несовершеннолетний ребенок.



В полиции региона сообщили, что инцидент произошел в октябре прошлого года.







- По данному факту сотрудниками роты патрульной полиции Жанаозена на родителя несовершеннолетнего был составлен протокол по части 5 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Также сотрудниками по делам несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и статье 128 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения), - сообщили в полиции региона.



Материалы дела передали в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате Жанаозена.