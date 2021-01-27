При пожаре в одном из сел Мангистау пострадал 20-летний гражданин Узбекистана

Один из пожаров произошел 18 января на территории базы «Рекон-Актау». В 20:26 в одноэтажном здании произошло горение комнаты. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пожарные успели вынести два кислородных баллона по 50 литров, чтобы предотвратить взрыв.Во вторник, 19 января, в 20:58 произошел пожар в доме №8 в селе Баскудук. В результате пожара пострадал 20-летний гражданин Узбекистана. Его передали сотрудникам скорой помощи.В пятницу, 21 января, в 07:28 за торгово-развлекательным центром «AK KALA MALL» в 29А микрорайоне полностью сгорела двухэтажная времянка. Площадь горения - 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В этот же день произошел пожар в Жанаозене. Во дворе дома №73 в микрорайоне «Аксу» произошло горение отдельно стоящего гаража. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Пожарный вынес один кислородный баллон. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.