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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 2629

Страсти-мордасти! Семейная пара шокировала прохожих в Актау

Департамент полиции Мангистауской области прокомментировал видео, на кадрах которого мужчина бежит за девушкой, догоняет ее, а затем насильно усаживает в машину. По данным полицейского ведомства, герои видеоролика - это семейная пара, и по факту произошедшего не имеют друг к другу претензий.

Иллюстративное фото с сайта Диапозон.kz
В Instagram опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, которая успела зафиксировать случай, произошедший в 6 микрорайоне.

На кадрах ролика видно, как мужчина гонится за девушкой. Парня пытался остановить другой человек, но тот все равно догоняет девушку и насильно усаживает ее в автомобиль. По словам очевидцев, женщина просила оказать ей помощь и поэтому вокруг машины собралась толпа людей.

На ролик, опубликованный в паблике pust_govoryat_aktau, отреагировали полицейские.

- При мониторинге социальных сетей на странице аккаунта Instagram было опубликовано видео «Хочу, чтоб данного героя знали в лицо». По данному факту сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау личности, запечатленные на видео, установлены. Были взяты объяснительные. Данная семейная пара друг к другу претензий не имеет. Так как это частная жизнь, то подробности не разглашаются, - сообщили в департаменте полиции.




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Комментарии ( 2 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:07
dom555, вам сколько лет?
Откуда вы знаете, что у них там произошло?
Дело молодое, сами разберутся, кто его знает, что они там не поделили, может он "похищением" уберег ее от совершения какого-либо глупого поступка. Похищение жены beer
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 10:29
Это похищение , уголовная статья!
 
 

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