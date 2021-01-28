Страсти-мордасти! Семейная пара шокировала прохожих в Актау

В Instagram опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, которая успела зафиксировать случай, произошедший в 6 микрорайоне.На кадрах ролика видно, как мужчина гонится за девушкой. Парня пытался остановить другой человек, но тот все равно догоняет девушку и насильно усаживает ее в автомобиль. По словам очевидцев, женщина просила оказать ей помощь и поэтому вокруг машины собралась толпа людей.На ролик, опубликованный в паблике pust_govoryat_aktau, отреагировали полицейские.- При мониторинге социальных сетей на странице аккаунта Instagram было опубликовано видео «Хочу, чтоб данного героя знали в лицо». По данному факту сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау личности, запечатленные на видео, установлены. Были взяты объяснительные. Данная семейная пара друг к другу претензий не имеет. Так как это частная жизнь, то подробности не разглашаются, - сообщили в департаменте полиции.