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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 469

Обещавших работу и квартиру мошенников задержали полицейские в Мангистау

Департамент полиции сообщил о задержании двух мошенников, среди которых жительница Актау и мужчина, житель Бейнеуского района. Женщину подозревают в том, что она обещала людям оказать содействие в оформлении ипотеки взамен на денежное вознаграждение. Другой подозреваемый обещал решить проблему трудоустройства.

Иллюстративное фото с сайта газеты Акжайык
Полиция Мангистауской области пресекла незаконные действия мошенников, одна из которых 34-летняя жительница города Актау.

В отношении нее в полицию поступило заявление от нескольких горожан. По словам заявителей, в период с 4 октября 2020 года по 10 января 2021 года женщина обещала помочь с приобретением квартиры в ипотеку, взяла с каждого денежные средства и не выполнила взятые на себя обязательства.

- Таким образом, обманным путем женщина присвоила себе деньги свыше четырех миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и доставлена в отдел полиции 34-летняя местная жительница. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Другой подозреваемый в мошенничестве обещал трудоустроить гражданина, взяв с него сумму в размере 350 тысяч тенге.

- В отдел полиции Бейнеуского района обратился житель села Бейнеу с заявлением о принятии мер в отношении мужчины, который под предлогом трудоустройства завладел денежными средствами в размере 350 тысяч тенге и не возвращает. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в качестве подозреваемого установлен и доставлен в полицию местный житель указанного района. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.



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