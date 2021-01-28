Обещавших работу и квартиру мошенников задержали полицейские в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта газеты Акжайык

Полиция Мангистауской области пресекла незаконные действия мошенников, одна из которых 34-летняя жительница города Актау.



В отношении нее в полицию поступило заявление от нескольких горожан. По словам заявителей, в период с 4 октября 2020 года по 10 января 2021 года женщина обещала помочь с приобретением квартиры в ипотеку, взяла с каждого денежные средства и не выполнила взятые на себя обязательства.



- Таким образом, обманным путем женщина присвоила себе деньги свыше четырех миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и доставлена в отдел полиции 34-летняя местная жительница. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Другой подозреваемый в мошенничестве обещал трудоустроить гражданина, взяв с него сумму в размере 350 тысяч тенге.



- В отдел полиции Бейнеуского района обратился житель села Бейнеу с заявлением о принятии мер в отношении мужчины, который под предлогом трудоустройства завладел денежными средствами в размере 350 тысяч тенге и не возвращает. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в качестве подозреваемого установлен и доставлен в полицию местный житель указанного района. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.