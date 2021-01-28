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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 459

ДТП из-за бури произошло в Мангистау

Неблагоприятные погодные условия стали причиной столкновения нескольких автомобилей.

Фото пользователя Lada.kz
ДТП произошло 28 января на автодороге Жетыбай-Шетпе. Участниками аварии стали авторефрижератор, в которого влетела «легковушка», и, предположительно, внедорожник.

ДТП из-за бури произошло в Мангистау


Подробности происшествия устанавливают дознаватели отдела полиции Мангистауского района.

Ранее сообщалось, что трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе перекрыта из-за пыльных бурь.





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Комментарии ( 1 )

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Playhrun (Посетители) Сегодня, 19:34
ПДД РК
10.1 Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость обеспечивает водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Сергей Кораблев значит это не нарушители ПДД РК? И Никто не будет оштрафован? Просто буря виновата, какая она плохая, предлагаю после каждого дтп приписывать погодные условия: например вчера из за солнечной погоды на перекрестке столкнулись два автомобиля, или из за красивого заката машина наехала на пешехода.
 
 

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