ДТП из-за бури произошло в Мангистау





ДТП произошло 28 января на автодороге Жетыбай-Шетпе. Участниками аварии стали авторефрижератор, в которого влетела «легковушка», и, предположительно, внедорожник.Подробности происшествия устанавливают дознаватели отдела полиции Мангистауского района.Ранее сообщалось, что трасса республиканского значения Жетыбай-Шетпе перекрыта из-за пыльных бурь.