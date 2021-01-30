В Мангистау выявили еще 11 случаев коронавируса

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 11 из которых - в Мангистау.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в области зарегистрировано 4025 случаев заболевания CoViD-19. Вылечились 3745 пациентов. Умерли от болезни 57 человек.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в области зарегистрировано 4025 случаев заболевания CoViD-19. Вылечились 3745 пациентов. Умерли от болезни 57 человек.
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