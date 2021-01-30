Продавца наркотиков с 80 коробками задержали полицейские Актау

В 27 микрорайоне города задержали местного жителя во время реализации наркотических средств. Это произошло 26 января, примерно в 19:00.Наркотиком оказалась марихуана. Ее, общим весом 776 граммов, нашли в автомобиле нарушителя марки Nissan Altima.- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в цели сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, - добавили в пресс-службе ведомства.