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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 2550

Водитель внедорожника наехал на пешеходов Актау: Пострадавшие в больнице

Дорожный инцидент произошел 30 января в 17 микрорайоне, передает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
На вызов прибыли сотрудники батальона патрульной полиции «Мираж-5». Выяснилось, что водитель автомобиля Toyota Prado совершил наезд на людей, которые переходили дорогу внутри 17 микрорайона.

Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.

На водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.






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Комментарии ( 3 )

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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 14:29
А вид это уже второй случай за месяц на этом участке:


https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/87247-peshehod-byl-sbit-avtomobilem-v-1
7-mikrorayone-aktau.html
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 13:42
Что плохо в 16-17 мкр плохое освещение, не доустроены пешеходные зоны. Сам часто в этих местах езжу, люди бегают везде. А по выходным и поддатые лезут под колеса.

Пешеходные переходы между 16 и 17 это вообще борьба за жизнь, заметят или не заметят.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:49
Строга бухой.еше тупой и не зрячий.хотя может и здоровье фиг знает мы привыкли токо плохое говорить .всевышний судья ему .
 
 

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