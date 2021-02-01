Подробности ночного пожара в ЖК «Каспий Тауэрс» в Актау

Пожар на парковке произошел 31 января в 23.45 часов.- Пожар произошел в отдельном подземном паркинге ЖК «Каспий Тауэрс» в 17 микрорайоне. Общая площадь парковки - 2000 кв. метров. Пожар ликвидирован в 1:38 минут. На место выезжали 35 человек и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется дознавателями, – сообщил Мурат Муханов, начальник ДЧС Мангистауской области.