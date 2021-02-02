В Мангистауской области ещё у восьми человек выявили коронавирус

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За прошедшие сутки в стране зарегистрирован 1161 заболевший с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе отмечено восемь новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1195 человек, из них трое в Мангистау.
Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4056 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1195 человек, из них трое в Мангистау.
Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4056 случаев заболевания COVID-19.
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