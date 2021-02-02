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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

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Более двух тысяч правонарушений раскрыли в Актау с начала года

В центр оперативного управления полиции Актау за январь поступило 17 148 тысяч звонков от жителей. С помощью камер видеонаблюдения раскрыли 2428 преступлений, в частности, кражи, порчу чужого имущества, разбойные нападения, а также разного рода административные правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Иллюстративное фото с сайта volgodonsk.new
С начала года в центр оперативного управления полиции Актау поступило 17 148 тысяч звонков от жителей.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что операторы центра оперативного управления отслеживают ситуацию в городе в режиме реального времени.

В Актау работают 127 камер видеонаблюдения, из них 44 на перекрестках города, 32 – во дворах, 20 находятся на набережной, еще 17 – в общественных местах. С их помощью полицейские сумели раскрыть 2428 преступлений.

- Работа полиции без технических средств невозможна. С помощью видеокамер раскрыто за месяц 18 преступлений, в том числе два факта преступлений такие как кража чужого имущества, два факта - хулиганство, один - угон автотранспорта, незаконное хранение наркотических средств – 10 фактов, управление транспортным средством в состоянии опьянения (повторно) – два правонарушения и другие. Также камерами наблюдения зафиксировано 1296 нарушение правил дорожного движения и прочие административные нарушения. Работа центра оперативного управления помогает повысить эффективность управления и координации служб и подразделений, осуществлять непрерывный мониторинг обстановки на улицах и в общественных местах, выявлять и предупреждать противоправные действия, - сообщили в полиции региона.



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