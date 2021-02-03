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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 674

Свыше 90 килограммов рыбы осетровых пород изъяли полицейские у жителей Актау

Автомобиль с рыбой осетровых пород задержали мангистауские полицейские на дороге в Актау. Житель города перевозил в салоне своего автомобиля более 90 килограммов рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Фото из архива
Вечером 25 января на автодороге в пригороде Актау полицейскими остановлена автомашина марки Toyota Camry, в салоне который обнаружены тушки рыбы осетровой породы.

- В ходе осмотра автомашины изъяты 26 штук рыбин общим весом более 90 килограммов. При этом 29-летний водитель не смог предоставить каких-либо разрешительных документов. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции региона.

Статья 339 УК РК - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.



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Комментарии ( 1 )

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Adai79 (Посетители) Сегодня, 13:29
Общий вес 90 кг, количество 26 шт, это вообще беспредел твориться, зачем губить этот молодняк я не могу понять, вес одной рыбы почти 3,5 кг bazar

Куда катятся наши брокаши beer2
 
 

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