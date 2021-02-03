Свыше 90 килограммов рыбы осетровых пород изъяли полицейские у жителей Актау

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Вечером 25 января на автодороге в пригороде Актау полицейскими остановлена автомашина марки Toyota Camry, в салоне который обнаружены тушки рыбы осетровой породы.



- В ходе осмотра автомашины изъяты 26 штук рыбин общим весом более 90 килограммов. При этом 29-летний водитель не смог предоставить каких-либо разрешительных документов. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции региона.



Статья 339 УК РК - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.