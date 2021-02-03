Лихач в 4 микрорайоне Актау врезался в дерево возле тротуара

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения вчера, 2 февраля, в 22:41 часов. На кадрах видно, как водитель совершает наезд на тротуар и валит одно из деревьев. После этого он покидает место событий.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на пульт дежурного не поступал.- Сотрудники полиции Актау в настоящий момент устанавливают личность водителя. На него составят административный протокол согласно нарушению, - добавили в пресс-службе.