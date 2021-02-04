В Сети обсуждают задержание руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой

Жамал Жаманбаева. Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области изобличена руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева. Об этом сообщается на канале Чиновник в Telegram.
- Жаманбаева Жамал Абдибековна в августе 2020 года, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы «Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии». Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб государству составил 63 миллиона тенге, - сообщается на канале.
Эту информацию распространил внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов на своем канале в Telegram.
В управлении здравоохранения Мангистауской области отказались комментировать распространяемую информацию. В антикоррупционной службе не подтверждают и не опровергают сообщения о задержании Жамал Жаманбаевой. Мобильный телефон Жамал Жаманбаевой находится вне зоны доступа сети.
Ранее, 22 января, сообщалось, что антикоррупционная служба изменила подход предоставления информации об уголовных делах.
- Данная мера необходима в целях исключения фактов огульного и необоснованного обвинения граждан в соцсетях по неподтвержденным фактам, - сообщал на брифинге следователь по особо важным делам агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.
- Жаманбаева Жамал Абдибековна в августе 2020 года, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы «Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии». Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб государству составил 63 миллиона тенге, - сообщается на канале.
Эту информацию распространил внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов на своем канале в Telegram.
Скриншот с канала Ербола Едилова в Telegram
В управлении здравоохранения Мангистауской области отказались комментировать распространяемую информацию. В антикоррупционной службе не подтверждают и не опровергают сообщения о задержании Жамал Жаманбаевой. Мобильный телефон Жамал Жаманбаевой находится вне зоны доступа сети.
Ранее, 22 января, сообщалось, что антикоррупционная служба изменила подход предоставления информации об уголовных делах.
- Данная мера необходима в целях исключения фактов огульного и необоснованного обвинения граждан в соцсетях по неподтвержденным фактам, - сообщал на брифинге следователь по особо важным делам агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.