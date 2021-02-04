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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 4371

В Сети обсуждают задержание руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой

По информации, распространяемой в Сети, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в совершении коррупционного преступления. В антикоррупционной службе региона не подтверждают и не опровергают эти сведения.

Жамал Жаманбаева. Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области изобличена руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева. Об этом сообщается на канале Чиновник в Telegram.

- Жаманбаева Жамал Абдибековна в августе 2020 года, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы «Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии». Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб государству составил 63 миллиона тенге, - сообщается на канале.

Эту информацию распространил внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов на своем канале в Telegram.

В Сети обсуждают задержание руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой


Скриншот с канала Ербола Едилова в Telegram


В управлении здравоохранения Мангистауской области отказались комментировать распространяемую информацию. В антикоррупционной службе не подтверждают и не опровергают сообщения о задержании Жамал Жаманбаевой. Мобильный телефон Жамал Жаманбаевой находится вне зоны доступа сети.

Ранее, 22 января, сообщалось, что антикоррупционная служба изменила подход предоставления информации об уголовных делах.

- Данная мера необходима в целях исключения фактов огульного и необоснованного обвинения граждан в соцсетях по неподтвержденным фактам, - сообщал на брифинге следователь по особо важным делам агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения Жамал Жаманбаева много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.



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Комментарии ( 7 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:45
Воруют потому что места (то есть кормушки) так же покупают за баснословные деньги! Нужно же отбить то что отдали за кресло.. Вот и не усев сесть опять садятся, только садятся теперь на нары. Нисколько не жалко,чесслово. Всех чиновников пересажать пора. И главное чтобы через годик не выходили. А то взяли моду: не успел сесть, уже УДО.

всё вижу
 
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slavik (Посетители) Сегодня, 12:44
FL,

Не успела начать хапать-уже села. Она всего лишь шестерёнка в этом механизме госуправления, госзакупок и прочих бюджетных расходов. Уже давно ни что не удивляет.
 
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  • TU-154
  • Око
  • bekenova
 Пал Палыч (Посетители) Сегодня, 12:07
во время пандемии наварилась хорошенько походу
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:50
Похоже с кем то не поделилась. И фото показали и всю подноготную выдали.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • watlow
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 FL (Посетители) Сегодня, 11:44
Позор. Не успела сесть, уже хапать начала
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:38
Коррупционерам надо максимально ужесточить наказание вплоть до пожизненного, иначе результата не будет Главный лозунг, которым пронизан практически весь управленческий аппарат, — это обогащаться. Поэтому у нас воруют всегда и при любой возможности. Коррупция по факту стала неотъемлемой частью всей нашей системы управления.
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 11:09
Вот из-за таких как Вы, госпожа ЖАМАНбаева, все доверие к здравоохранению, медицине и гос. служащим находится ниже плинтуса.
Многие комментарии читаю и слежу за новостями и порой не хочется уже ничего комментировать. Что вы творите уже в конце концов!? Может хватит? Такие суммы озвучиваются постоянно. Вы что, кушаете эти деньги каждый день?
Вы ж своих же граждан, родных и друзей обворовываете. Как нам жить в государстве таком? Будущего с Вами нет! Детям что оставите? Слов нет...
 
 

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